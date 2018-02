FESTIVAL DE GERARDMER 2018: le palmarès de la rédaction

La rédaction a vu tous les films de la compétition - oui, tous ! En attendant le palmarès officiel délivré ce soir par le jury de Mathieu Kassovitz, voici les films préférés du team FilmDeCulte & friends.

Nicolas Bardot

Grand Prix: Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Prix du jury: Ghostland, Pascal Laugier

Prix du meilleur film hors compétition: Avant que nous disparaissions, Kiyoshi Kurosawa

Prix du pire film toutes sections confondues: Housewife, Can Evrenol

Christophe Chenallet

Grand Prix: Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Prix du jury: Le Secret des Marrowbone, Sergio G. Sanchez

Prix du meilleur film hors compétition: El Habitante, Guillermo Amoedo & Errementari – The Blacksmith and the Devil, Paul Urkijo Alijo

Prix du pire film toutes sections confondues: Game of Death, Sébastien Landry & Laurence Morais

Gregory Coutaut

Grand Prix: Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Prix du jury: Ghostland, Pascal Laugier

Prix du meilleur film hors compétition: Avant que nous disparaissions, Kiyoshi Kurosawa

Prix du pire film toutes sections confondues: Housewife, Can Evrenol

Nathalie Dauverchain

Grand Prix: Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Prix du jury: Ghostland, Pascal Laugier

Prix du meilleur film hors compétition: La Nuit a dévoré le monde, Dominique Rocher

Prix du pire film toutes sections confondues: Escape Room, Will Wernick

Clément Gerardo

Grand Prix: Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Prix du jury: Ghostland, Pascal Laugier

Prix du meilleur film hors compétition: Cold Skin, Xavier Gens

Prix du pire film toutes sections confondues: Game of Death, Sébastien Landry & Laurence Morais

Anne Delecray

Grand Prix: Ghostland, Pascal Laugier

Prix du jury: Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Prix du meilleur film hors compétition: La Nuit a dévoré le monde, Dominique Rocher

Prix du pire film toutes sections confondues: Errementari – The Blacksmith and the Devil, Paul Urkijo Alijo

Jill Holleville

Grand Prix: Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Prix du jury: Ghostland, Pascal Laugier

Prix du meilleur film hors compétition: Errementari – The Blacksmith and the Devil, Paul Urkijo Alijo

Prix du pire film toutes sections confondues: Escape Room, Will Wernick

Robert Hospyans

Grand Prix: Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Prix du jury: Ghostland, Pascal Laugier

Prix du meilleur film hors compétition: La Nuit a dévoré le monde, Dominique Rocher

Prix du pire film toutes sections confondues: Housewife, Can Evrenol

Mélanie Bioux Hospyans

Grand Prix: Ghostland, Pascal Laugier

Prix du jury: Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Prix du meilleur film hors compétition: Downrange, Ryuhei Kitamura Prix du pire film toutes sections confondues: The Titan, Lennart Ruff

