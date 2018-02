FESTIVAL DE GERARDMER 2018: le palmarès en direct !

Découvrez ci-dessous et en direct le palmarès de la 25e édition du Festival du Film Fantastique de Gérardmer (et retrouvez le palmarès de la rédaction en cliquant ici)!

Grand Prix

Ghostland, Pascal Laugier

Prix du jury

Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra (lire notre entretien) & Les Affamés, Robin Aubert

Prix de la critique

Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Prix du public

Ghostland, Pascal Laugier

Prix du jury SyFy

Ghostland, Pascal Laugier

Prix du jury jeune

Mutafukaz, Shojiro Nishimi & Guillaume Renard

Prix de la meilleure musique originale

Mutafukaz, Shojiro Nishimi & Guillaume Renard

Grand Prix du court métrage

Et le diable rit avec moi, Rémy Barbe

