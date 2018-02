PROJET: un nouvel ovni pour la Suédoise Anna Odell

The Reunion de l'artiste et réalisatrice Anna Odell est l'une des propositions les plus gonflées qu'on a pu voir sur un grand écran ces dernières années. Ce film, resté inédit dans les salles françaises et sélectionné au Festival de la Roche-sur-Yon, racontait l'histoire d'Anna Odell elle-même qui, apprenant qu’elle n’a pas été invitée à la réunion d’anciens élèves de sa promo, décide d’imaginer ce qui se serait passé si elle s’y était rendu. Elle qui a des comptes à régler avec ses anciens camarades.

Odell a désormais un nouveau projet. Ce film, encore sans titre, explorera à nouveau la frontière entre réalité et fiction. Odell serait "l'Artiste" tandis que Mikael Persbrandt vu dans Revenge de Susanne Bier et Le Hobbit de Peter Jackson, sera "l'Acteur". Ensemble, ils vont aller dans un studio pour entamer une "déconstruction". Ils auront chacun trois alter-egos jouant différentes parties d'eux-mêmes. Un film, peu à peu, est en train de se créer...

Ce long métrage est actuellement en montage et pourrait être prêt pour l'été ou l'automne.

