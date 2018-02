AZOUGUE NAZARÉ: gros plan sur une curiosité brésilienne primée à Rotterdam

Azougue Nazaré se déroule dans l'univers des battles de samba, qu'un pasteur local voit d'un mauvais œil. Pendant ce temps, des événements étranges se succèdent dans la ville...

Il s'agit du premier long métrage du réalisateur brésilien Tiago Melo, qui s'est jusqu'ici distingué en tant que producteur. Azougue Nazaré vient d'être présenté au Festival de Rotterdam, consacré aux nouveaux talents du cinéma mondial. Il a remporté la compétition Bright Future.

Des premières images de ce film ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !