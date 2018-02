PRIX LUMIÈRES 2018: le palmarès

Le palmarès des Prix Lumière a été dévoilé. Les Prix Lumières sont l'équivalent français des Golden Globes. Comme aux Globes (où la presse étrangère décerne ses prix), les journalistes étrangers basés à Paris récompensent ce qu'ils estiment être les meilleurs films français de l'année. C'est 120 battements par minute qui, sans surprise, a reçu le prix du meilleur film.

Découvrez les lauréats ci-dessous.

Film

120 battements par minute - Robin Campillo

Au revoir là-haut - Albert Dupontel

Barbara - Mathieu Amalric

Félicité - Alain Gomis

Orpheline - Arnaud des Pallières

Le Sens de la fête - Eric Toledano, Olivier Nakache

Réalisateur

Mathieu Amalric - Barbara

Robin Campillo - 120 battements par minute

Laurent Cantet - L'Atelier

Philippe Garrel - L'Amant d’un jour

Alain Gomis - Félicité

Michel Hazanavicius - Le Redoutable

Actrice

Hiam Abbass - Une famille syrienne

Jeanne Balibar - Barbara

Juliette Binoche - Un beau soleil intérieur

Emmanuelle Devos - Numéro une

Charlotte Gainsbourg - La Promesse de l’aube

Karin Viard - Jalouse

Acteur

Swann Arlaud - Petit paysan

Daniel Auteuil - Le Brio

Jean-Pierre Bacri - Le Sens de la fête

Louis Garrel - Le Redoutable

Reda Kateb - Django

Nahuel Pérez Biscayart - 120 battements par minute

Scénario

Christelle Berthevas, Arnaud des Pallières - Orpheline

Robin Campillo, Philippe Mangeot - 120 battements par minute

Albert Dupontel, Pierre Lemaitre - Au revoir là-haut

Karim Moussaoui, Maud Ameline - En attendant les hirondelles

Eric Toledano, Olivier Nakache - Le Sens de la fête

Image

Christophe Beaucarne - Barbara

Céline Bozon - Félicité

Caroline Champetier - Les Gardiennes

Alain Duplantier - Le Semeur

Irina Lubtchansky - Les Fantômes d’Ismaël

Vincent Mathias - Au revoir là-haut

Révélation masculine

Khaled Alouach - De toutes mes forces

Matthieu Lucci - L’Atelier

Nekfeu - Tout nous sépare

Finnegan Oldfield - Marvin ou La belle éducation

Pablo Pauly - Patients

Arnaud Valois - 120 battements par minute

Révélation féminine

Iris Bry - Les Gardiennes

Laetitia Dosch - Jeune femme

Eye Haïdara - Le Sens de la fête

Camélia Jordana - Le Brio

Pamela Ramos - Tous les rêves du monde

Solène Rigot - Orpheline

Premier film

Les Bienheureux - Sofia Djama

En attendant les hirondelles - Karim Moussaoui

Grave - Julia Ducournau

Jeune femme - Léonor Serraille

Patients - Grand Corps Malade, Mehdi Idir

Petit paysan - Hubert Charuel

Film francophone

Avant la fin de l’été - Maryam Goormaghtigh

La Belle et la meute - Kaouther Ben Hania

Noces - Stephan Streker

Paris pieds nus - Dominique Abel, Fiona Gordon

Une famille syrienne - Philippe Van Leeuw

Film d'animation

Drôles de petites bêtes - Antoon Krings, Arnaud Bouron

Le Grand Méchant Renard et autres contes - Benjamin Renner, Patrick Imbert

Zombillenium - Arthur de Pins, Alexis Ducord

Documentaire

Carré 35 - Eric Caravaca

Lumière! L'aventure commence - Thierry Frémaux

Makala - Emmanuel Gras

Sans adieu - Christophe Agou

Le vénérable W - Barbet Schroeder

Visages Villages - Agnès Varda, JR

Musique

Gaspar Claus - Makala

Angelo Foley, Grand Corps Malade - Patients

Grégoire Hetzel - Les Fantômes d'Ismaël

Igorrr - Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc

Arnaud Rebotini - 120 battements par minute

Philippe Rombi - L'Amant double

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !