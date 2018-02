BERLINALE 2018: un dernier ajout en compétition + le jury dévoilé

Un dernier film a été ajouté en compétition à la Berlinale. Il s'agit de Utøya 22. juli du Norvégien Erik Poppe. Ce film relate le massacre perpétré par Anders Behring Breivik en 2011. 19 longs métrages figurent en compétition cette année, retrouvez-les ci-dessus.

3 jours à Quiberon, Emily Atef (Allemagne)

Season of the Devil, Lav Diaz (Philippines)

Damsel, David Zellner & Nathan Zellner (États-Unis)

T'inquiète pas, il n'ira pas loin à pied, Gus Van Sant (États-Unis)

Dovlatov, Alexey German Jr. (Russie)

Eva, Benoit Jacquot (France)

Figlia mia, Laura Bispuri (Italie)

Las Herederas, Marcelo Martinessi (Paraguay) - premier film

In den Gängen, Thomas Stuber (Allemagne)

L'Île aux chiens, Wes Anderson (Royaume-Uni)

Pig, Mani Haghighi (Iran)

Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, Philip Gröning (Allemagne)

Museo, Alonso Ruizpalacios (Mexique)

La prière, Cédric Kahn (France)

Toppen av ingenting, Måns Månsson & Axel Petersén (Suède)

Touch Me Not, Adina Pintilie (Roumanie) - premier film

Transit, Christian Petzold (Allemagne)

Twarz, Małgorzata Szumowska (Pologne)

Utøya 22. juli, Erik Poppe (Norvège)

Le documentaire Songwriter du Britannique Murray Cummings qui suit le chanteur Ed Sheeran lors de la composition de son dernier album.

Le jury a également été dévoilé. Découvrez-le ci-dessous.

Tom Tykwer, réalisateur (président)

Cécile de France, actrice

Chema Prado, programmateur & photographe

Adele Romanski, productrice

Ryūichi Sakamoto, compositeur

Stephanie Zacharek, journaliste cinéma

La Berlinale aura lieu du 15 au 25 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Source Berlinale

Jill Holleville

