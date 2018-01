Festival de Gérardmer 2018: notre dossier

Festival de Gérardmer, 25e édition ! La sélection vient d'être dévoilée. Le Festival sera à suivre comme tous les ans sur FilmDeCulte. Gros plan sur les films retenus !

COMPÉTITION

La 25e édition du Festival de Gérardmer s'ouvrira par Le Secret des Marrowbone de Sergio G. Sanchez. S'il s'agit de la première réalisation de l'Espagnol, celui-ci n'est pas un inconnu du festival puisqu'il a participé aux scénarios de L'Orphelinat et The End, tous les deux présentés en compétition. A l'affiche, une autre coqueluche du festival: Anya Taylor-Joy, la révélation de The Witch vue l'an passé dans Split. Marrowbone est un film d'horreur centré sur des frères et soeurs qui, pour ne pas être séparés, cachent la mort de leurs parents. Mais l'étrangeté et l'inquiétude s'invitent dans leur maison... L'un des sommets de cette édition sera Les Bonnes manières, le conte horrifique des Brésiliens Juliana Rojas & Marco Dutra. Rojas et Dutra figuraient dans notre dossier des espoirs du cinéma d'horreur il y a 6 ans et confirment avec ce film surprenant autour d'une bourgeoise enceinte qui engage une femme pour l'aider - mais cette grossesse ne sera pas tout à fait comme les autres.

Parmi les événements de cette édition, à noter la première mondiale de Ghostland de Pascal Laugier. Le réalisateur de Martyrs dirige entre autres Mylène Farmer dans ce film d'horreur où une famille va devoir survivre au trauma d'une nuit cauchemardesque. Toujours en France, Coralie Fargeat signe avec Revenge un survival fun et généreux qui déjoue les codes virils du genre. Production franco-japonaise, Mutafukaz de Shojiro Nishimi & Guillaume Renard est une adaptation de la bd de Run sur les aventures rocambolesques de deux antihéros dans une ville menaçante.

Parmi les curiosités, nous aurons droit à un film de zombies avec Les Affamés du Québécois Robin Aubert, plébiscité dans notre sondage sur les films marquants de 2017. Le Turc Can Evrenol ne nous avait pas séduit - et c'est peu dire - avec son premier long, Baskin. On espère que son nouveau, Housewife, un film d'horreur annoncé dans la lignée de Fulci et Argento, remontera la barre. Autre curiosité: le film fantastique Chasseuse de géants du Danois Anders Walter, sur une jeune fille combattant des créatures surnaturelles. Il s'agit du premier long de ce jeune réalisateur oscarisé pour son court métrage Helium. Egalement en compétition: The Lodgers de l'Irlandais Brian O'Malley, une histoire de maison hantée, et Tragedy Girls, une comédie horrifique méta par l'Américain Tyler MacIntyre, réalisateur du sympathique Patchwork.

HORS COMPÉTITION

Une quinzaine de longs métrages ont été retenus hors compétition. En tête, la farce SF Avant que nous disparaissions du maître japonais Kiyoshi Kurosawa, qui a reçu un hommage spécial l'an passé. Ce surprenant ovni raconte l'histoire d'une invasion extraterrestre. Son compatriote Ryuhei Kitamura, déjà passé à Gérardmer avec The Midnight Meat Train, a tourné aux Etats-Unis le survival Downrange. Parmi les autres noms connus, citons le Français Xavier Gens qui tourne lui aussi en anglais avec le thriller Cold Skin et ses inquiétantes créatures marines. D'autres Français seront au programme: Dominique Rocher dirige un cast classe (Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant) dans son film post-apocalyptique La Nuit a dévoré le monde tandis que les récits fantastiques de 4 histoires fantastiques sont réalisés à huit mains (Just Philippot, Mael Le Mée, William Laboury & Steeve Calvo).

Du côté des curiosités, que diriez-vous d'un peu de fantasy basque avec Errementari – The Blacksmith and the Devil de Paul Urkijo Alijo ? Ou d'histoire de lion mangeur d'hommes avec Prey du Néerlandais Dick Maas (L'Ascenseur) ? Ou d'animation russe avec le conte La Princesse des glaces, Alexei Tsitsilin projeté en séance enfants ? Du côté des paris saignants, l'Américain Escape Room de Will Wernick et le Canadien Game of Death de Sébastien Landry & Laurence Morais devrait gicler généreusement.

Il y a un peu plus de mystère autour du Mexicain El Habitante de Guillermo Amoedo, dans lequel des jeunes femmes venues détrousser un politicien corrompu vont semble t-il avoir affaire à de mauvaises surprises cachées dans le sous-sol. Du côté des plus gros calibres, seront au programme Le Labyrinthe: le remède mortel, Wes Ball, nouveau chapitre de la saga pour ados, le film de SF The Titan avec Sam Worthington et le film d'horreur gothique Winchester avec Helen Mirren, réalisé par les Australiens Michael & Peter Spierig (Undead ou le récent Jigsaw).

Deux documentaires sont au menu: 78/52 de Alexandre O. Philippe, qui revient sur l'une des séquences les plus emblématiques du cinéma d'horreur (et du cinéma en général): la douche de Psychose. Heirs of the Beast des Espagnols Diego Lopez & David Pizarro revient sur un film lauréat du Grand Prix à Gérardmer, Le Jour de la Bête, et sur son influence sur le cinéma de genre espagnol. Son réalisateur, Alex de la Iglesia, fera l'objet d'un hommage spécial et d'une rétrospective. Deux nuits spéciales seront organisées : une nuit excentriques avec Beyond Skyline de Liam O'Donnell et Mayhem, Joe Lynch, et une autre qui mettra en avant l'une des séries-phares du cinéma d'horreur: Hellraiser, avec les trois premiers films diffusés. Autre séance culte: après sondage auprès des internautes et festivaliers, c'est Scream de Wes Craven, couronné en 1997, qui a été plébiscité et sera diffusé dans le cadre de la séance anniversaire pour les 25 ans du festival. Un programme de courts métrages viendra compléter cette sélection, qui sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Compétition

Chasseuse de géants, Anders Walter

Housewife, Can Evrenol

Le Secret des Marrowbone, Sergio G. Sanchez

Les Affamés, Robin Aubert

Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Ghostland, Pascal Laugier

Mutafukaz, Shojiro Nishimi & Guillaume Renard

Revenge, Coralie Fargeat

The Lodgers, Brian O'Malley

Tragedy Girls, Tyler MacIntyre

Hors compétition

4 histoires fantastiques, Just Philippot, Mael Le Mée, William Laboury & de Steeve Calvo

78/52, Alexandre O. Philippe

Avant que nous disparaissions, Kiyoshi Kurosawa

Cold Skin, Xavier Gens

Downrange, Ryuhei Kitamura

El Habitante, Guillermo Amoedo

Errementari – The Blacksmith and the Devil, Paul Urkijo Alijo

Escape Room, Will Wernick

Game of Death, Sébastien Landry & Laurence Morais

Heirs of the Beast, Diego Lopez & David Pizarro

Le Labyrinthe: le remède mortel, Wes Ball

La Nuit a dévoré le monde, Dominique Rocher

La Princesse des glaces, Alexei Tsitsilin

Prey, Dick Maas

The Titan, Lennart Ruff

Winchester, Michael & Peter Spierig

La Nuit décalée

Beyond Skyline, Liam O'Donnell

Mayhem, Joe Lynch

Séance du 25e anniversaire

Scream, Wes Craven

Nuit Hellraiser

Hellraiser : Le Pacte de Clive Barker

Hellraiser 2 : Les Écorchés de Tony Randel

Hellraiser 3 d'Anthony Hickox

+ compétition courts métrages

+ rétro Alex de la Iglesia

Jury compétition

Mathieu Kassovitz - président

Pascale Arbillot

David Belle

Nicolas Boukhrief

Judith Chemla

Suzanne Clément

Aïssa Maïga

Olivier Megaton

Finnegan Oldfield

Jury courts métrages Hélène Cattet & Bruno Forzani - présidents

Deborah Elina

Grégory Fitoussi

Alexandre O. Philippe

Julia Roy

