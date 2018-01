Les 8 films à surveiller au Festival de Gérardmer

La 25e édition du Festival du Film Fantastique de Gérardmer débute ce mercredi 31 janvier ! Quels seront les temps forts de cette édition ? Voici 8 paris sur les films qu'on vous conseille de surveiller cette année...

• Chasseuse de géants de Anders Walter

Le pitch : Barbara est une adolescente solitaire. Elle est obsédée par les Géants, des créatures fantastiques venues semer le chaos. Armée de son marteau, Barbara s’embarque dans un combat épique pour les empêcher d’envahir le monde.

Pourquoi on l'attend : Chasseuse de géants est le premier long métrage du Danois Anders Walter, oscarisé pour son court Hélium. Il est, depuis sa présentation à Toronto, entouré d'un bon buzz.

La bande annonce





• Le Secret des Marrowbone de Sergio G. Sanchez

Le pitch : Pour ne pas être séparés, des frères et sœurs décident de cacher à tout le monde le décès de leur mère qui les élevait seule. D’étranges phénomènes indiqueraient qu’une présence malveillante hante leur ferme isolée.

Pourquoi on l'attend : Le Secret des Marrowbone est le premier long métrage de l'Espagnol Sergio G Sanchez, scénariste de L'Orphelinat, Grand Prix à Gérardmer. Il met en scène Anya Taylor-Joy, la révélation de The Witch vue depuis dans Split.

La bande annonce





• Les Bonnes manières de Juliana Rojas & Marco Dutra

Le pitch : Clara, infirmière, est engagée par Ana, jolie femme enceinte de la classe supérieure de São Paulo, pour l’assister en attendant la naissance de son enfant, puis devenir sa nurse. Alors que les deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises de somnambulisme.

Pourquoi on l'attend : Les Bonnes manières est un mélange de genre audacieux et jubilatoire qui brille dans tous les festivals où il a été présenté. Jusqu'à remporter le Grand Prix de cette édition ?

La critique





• Ghostland de Pascal Laugier

Le pitch : Pauline et ses deux filles héritent d’une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille.

Pourquoi on l'attend : Pascal Laugier, réalisateur d'un des films d'horreur français les plus remarquables de ces dernières années (Martyrs), dirige l'icône Mylène Farmer, de retour au cinéma après 24 ans d'absence.

La bande annonce





• Revenge de Coralie Fargeat

Le pitch : Trois riches chefs d’entreprise quarantenaires se retrouvent pour leur partie de chasse dans une zone désertique. Mais l’un d’eux est venu avec sa jeune maîtresse, une lolita ultra sexy qui attise rapidement la convoitise des deux autres.

Pourquoi on l'attend : Remarqué à Toronto puis Sundance, ce premier long métrage devrait ravir les adeptes d'horreur bourrine tout en bousculant les attentes mâles du genre.

La critique





• Avant que nous disparaissions de Kiyoshi Kurosawa

Le pitch : Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise passe, Shinji disparaît soudainement et revient quelques jours plus tard, complètement transformé. Il semble être devenu un homme différent.

Pourquoi on l'attend : Honoré d'un prix à la carrière lors de la précédente édition, Kiyoshi Kurosawa est déjà de retour avec un film très surprenant – un récit de science-fiction sur le ton de la farce et visuellement splendide.

La critique





• La Nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher

Le pitch : En se réveillant ce matin dans cet appartement où la veille encore la fête battait son plein Sam doit se rendre à l’évidence : il est tout seul et des morts vivants ont envahi les rues de Paris.

Pourquoi on l'attend : Adapté du roman de Pit Agermen, La Nuit a dévoré le monde met en scène un casting très chic : Anders Danielsen Lie (Olso 31 août, Personal Shopper), Golshifteh Farahani (A propos d'Elly, Paterson) ou encore Denis Lavant.

Premières images





• Winchester de Michael & Peter Spierig

Le pitch : Sarah Winchester hérite de la fortune de sa famille faite sur la vente des armes Winchester. Elle décide de construire un vaste manoir pour y accueillir de nombreux fantômes.

Pourquoi on l'attend : Helen Mirren dans un film d'horreur gothique pourrait déjà constituer un motif suffisant, mais le film a également pour lui d'être adapté de faits réels particulièrement romanesques et prometteurs.

La bande annonce





