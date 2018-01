FESTIVAL DE GERARDMER 2018: gros plan en images sur la sélection

Le Festival du Film Fantastique de Gérardmer débute ce mercredi et sera à suivre comme chaque année en direct sur FilmDeCulte ! Le Festival de Gérardmer, principale manifestation dédiée au cinéma de genre en France, fête sa 25e édition.

Dix longs métrages figurent en compétition, parmi lesquels Les Bonnes manières des Brésiliens Juliana Rojas & Marco Dutra, Revenge de la Française Coralie Fargeat ou encore Le Secret des Marrowbone de l'Espagnol Sergio G. Sanchez, qui sera dévoilé en ouverture.

Découvertes, surprises, séances cultes et courts métrages seront également au menu. Nous vous proposons un tour d'horizon en images des longs métrages présentés en avant première: rendez-vous dans notre galerie !

Pour tous les détails sur la sélection, retrouvez notre dossier.

Jill Holleville

