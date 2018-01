CÉSAR 2018: les nominations

Les nominations des César ont été dévoilées ! 120 battements par minute et Au revoir là-haut arrivent en tête avec 13 citation chacun. Les prix seront remis le 2 mars. Découvrez les nommés ci-dessous.

César du meilleur film

120 battements par minute

Au revoir là-haut

Barbara

Le Brio

Patients

Petit paysan Le Sens de la fête

César de la meilleure réalisation

Robin Campillo (120 battements par minute)

Albert Dupontel (Au revoir là-haut)

Mathieu Almaric (Barbara)

Julia Ducournau (Grave)

Hubert Charuel (Petit paysan)

Michel Hazanavicius (Le Redoutable)

Eric Toledano et Olivier Nakache (Le sens de la fête)

César du meilleur acteur

Swann Arlaud (Petit paysan)

Daniel Auteuil (Le Brio)

Jean-Pierre Bacri (Le sens de la fête)

Guillaume Canet (Rock'n roll)

Albert Dupontel (Au revoir là-haut)

Louis Garrel (Le Redoutable)

Reda Kateb (Django)

César de la meilleure actrice

Jeanne Balibar (Barbara)

Juliette Binoche (Un beau soleil intérieur)

Emmanuelle Devos (Numéro Une)

Marina Fois (L'Atelier)

Charlotte Gainsboug (La Promesse de l'aube)

Doria Tillier (Monsieur et Madame Adelman)

Karin Viard (Jalouse)

César du meilleur acteur dans un second rôle

Niels Arestrup (Au revoir là-haut)

Laurent Lafitte (Au revoir là-haut)

Gilles Lellouche (Le sens de la fête)

Vincent Macaigne (Le sens de la fête)

Antoine Reinartz (120 Battements par minute)

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Laure Calamy (Ava)

Anaïs Demoustier (La Villa)

Sara Giraudeau (Petit paysan)

Adèle Haenel (120 battements par minute)

Mélanie Thierry (Au revoir là-haut)

César du meilleur espoir féminin

Iris Bry (Les Gardiennes)

Laetitia Dosch (Jeune femme)

Eva Haïdara (Le sens de la fête)

Camelia Jordana (Le Brio)

Garance Marillier (Grave)

César du meilleur espoir masculin

Benjamin Lavernhe (C'est la vie)

Finnegan Oldfield (Marvin ou la Belle Education)

Pablo Pauly (Patients)

Nahuel Perez Biscayart (120 battements par minute)

Arnaud Valois (120 battements par minute)

César du meilleur premier film

Grave

Jeune femme

Monsieur et Madame Adelman

Patients

Petit Paysan

César du meilleur long métrage d'animation

Le grand méchant renard et autres contes...

Sahara

Zombillénium

César du meilleur documentaire

12 jours

A voix haute

Carré 35

I’m Not Your Negro

Visages villages

César du meilleur film étranger

Le Caire confidentiel

Dunkerque

L'Echange des princesses - quota francophone

Faute d'amour

La La Land

Noces - quota francophone

The Square

L'intégralité des nommés

Source

