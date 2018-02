I HAVE A DATE IN SPRING: 1res images d'un film coréen très intrigant sélectionné à Rotterdam

Des cendres ont envahi le ciel. Quatre humains ont été choisi par le sort, le jour de leur anniversaire. Ils vont recevoir le plus inoubliable des cadeaux la veille de la fin du monde...

Voici le pitch de I Hava Date in Spring, nouveau long métrage du Coréen Baek Seungbin. Baek avait été repéré il y a quelques années au Festival du film asiatique de Deauville avec le prometteur Members of the Funeral. Il figure cette semaine en compétition du Festival de Rotterdam avec ce nouveau film.

Des premières images ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

