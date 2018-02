Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne et un mentor charismatique, et se découvre alors un don inattendu. Il crée des dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui vaudront un succès international dès leur publication dans la presse. En dessinant, Callahan découvre une nouvelle manière de voir la vie…

Voici le pitch de T'inquiète pas, il n'ira pas loin à pied, le nouveau long métrage de l'Américain Gus Van Sant. A l'affiche : Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jack Black et Jonah Hill. T'inquiète pas, il n'ira pas loin à pied sortira le 4 avril en France, et figurera avant cela en compétition lors de la prochaine Berlinale.

Un premier teaser de ce film vient d'être dévoilé. Découvrez-le en cliquant ci-dessus !

Jill Holleville

