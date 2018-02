BOX-OFFICE FRANCE: "Les Tuche" plus fort que Woody Allen aux 1res séances Paris

Les Tuche 3 a bien démarré lors des premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film a attiré 1892 spectateurs dans 20 salles, et devance Wonder Wheel, le dernier long métrage de Woody Allen. Celui-ci démarre correctement avec 1703 entrées dans 28 salles. Le podium est complété par Gaspard va au mariage dont le score est solide: 746 entrées dans 13 salles.

L'Insulte, nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, est aux pieds du podium avec 451 entrées dans 12 salles. Ce drame parvient à battre le film d'action Horse Soldiers qui compte 372 spectateurs dans 10 salles. Une saison en France de Mahamat-Saleh Haroun (lire notre entretien) débute timidement avec 100 entrées dans 5 salles. En dernière place cette semaine, on trouve le film français Non qui a attiré 6 spectateurs dans 1 salle.

Source Rentrak France

