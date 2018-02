Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation, et il est proche de ses parents. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais...

Voici le pitch de Call Me By Your Name, réalisé par l'Italien Luca Guadagnino. Adapté du roman d'André Aciman, Call Me By Your Name est auréolé d'un très bon buzz depuis des mois et a récolté 4 nominations aux Oscars (dont meilleur film). Retrouvez notre critique en cliquant ici.

Call Me By Your Name sort le 28 février en France.

