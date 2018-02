BOX-OFFICE FRANCE: Spielberg rebondit, Mélanie Thierry brille

Pentagon Papers, le nouveau Steven Spielberg avec Meryl Streep, a bien démarré au box-office français. Le film attire 476.134 spectateurs dans 423 salles. Ce démarrage est supérieur à ceux du Bon gros géant, du Pont des espions, de Lincoln et de Cheval de guerre. Le drame politique devance le film d'action The Passenger avec Liam Neeson qui est moins convaincant avec 277.629 entrées dans près de 400 salles. The Greatest Showman complète le podium avec 230.190 entrées dans 348 salles.

Parmi les sorties plus modestes, La Douleur avec Mélanie Thierry dans la peau de Marguerite Duras se distingue avec 109.144 entrées dans 135 salles. Le film d'horreur Veronica ne s'en tire pas si mal avec 73.210 tickets dans 154 salles. Coup de froid en revanche sur Marie Curie, qui ne compte que 13.320 spectateurs dans 74 salles.

Du côté des anciennes sorties, 3 Billboards, les panneaux de la vengeance s'approche des 400.000 entrées en 2 semaines (382.861 entrées) et devrait être boosté par les Oscars. Les Heures sombres frôle les 600.000 entrées en un mois. In the Fade, malgré le gain d'une trentaine de copies, chute assez lourdement en deuxième semaine (-54.1%, 185.536 entrées). La Villa, chichement représenté aux César, est un vrai succès avec 545.690 entrées en 9 semaines. Il figure toujours dans le top 20.

