HER SMELL: Elisabeth Moss fait du punk rock pour Alex Ross Perry

Becky Something est une star du punk-rock qui dans ses relations ne fait jamais dans la demi-mesure, qu'il s'agisse des membres de son groupe, sa famille ou son public. En lutte contre ses addictions, elle tente de rester sobre tout en essayant de retrouver sa créativité d'antan.

Voici le pitch de Her Smell, nouveau long métrage de l'Américain Alex Ross Perry (Listen up Phlip, Queen of Earth). Elisabeth Moss jouera le rôle principal de ce film dont elle sera également productrice. Le dernier film en date d'Alex Ross Perry, l'excellent Golden Exits, est resté malheureusement inédit en salles et arrivera en vod le 5 mars.

On pourra prochainement voir Moss à l'affiche de La Mouette, nouvelle adaptation de Tchekhov aux côtés de Saoirse Ronan, et de Old Man and the Gun, un drame de David Lowery (A Ghost Story) avec Robert Redford et Casey Affleck.

