MATT & MAX: 1res infos sur le nouveau Xavier Dolan

Alors que son prochain long métrage, The Death and Life of John F. Donovan, devrait être visible courant 2018, le réalisateur canadien Xavier Dolan prépare son nouveau film. Celui-ci s'intitulera Matt & Max et sera tourné en français, contrairement à Donovan dont le casting est anglo-saxon (Kit Harington, Jessica Chastain, Kathy Bates, Susan Sarandon ou encore Natalie Portman).

Matt & Max racontera l'histoire d'une bande d'amis qui ont une vingtaine d'années. L'homosexualité sera le thème central de ce long métrage dont le tournage devrait débuter à l'automne. Xavier Dolan jouera lui-même le rôle de Max. La présence d'Anne Dorval est également chuchotée.

Xavier Dolan sera par ailleurs à l'affiche de Boy Erased, un drame avec Nicole Kidman dont la sortie américaine est calée fin septembre.



