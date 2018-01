Une jeune femme est internée contre sa volonté dans une institution psychiatrique où elle est confrontée à sa plus grande peur - mais tout cela est-il réel ou est-ce le produit de son imagination ?

Voici le pitch de Unsane, le nouveau long métrage réalisé par Steven Soderbergh. Au casting de ce film d'horreur: Claire Foy (la série The Crown) et Juno Temple (Kaboom, Killer Joe). Unsane a pour particularité d'avoir été tourné sur Iphone. Unsane vient d'être sélectionné à la Berlinale, hors compétition.

Une bande annonce de Unsane a été dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

Jill Holleville

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !