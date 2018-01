LA NUIT A DÉVORÉ LE MONDE: gros plan sur un film fantastique au séduisant cast sélectionné à Gérardmer

En se réveillant ce matin dans cet appartement où la veille encore la fête battait son plein Sam doit se rendre à l’évidence : il est tout seul et des morts vivants ont envahi les rues de Paris. Terrorisé, il va devoir se protéger et s'organiser pour continuer à vivre. Mais Sam est-il vraiment le seul survivant ?

Voici le pitch de La Nuit a dévoré le monde, premier long métrage du Français Dominique Rocher. A l'affiche: Anders Danielsen Lie (Olso 31 août? Personal Shopper), Golshifteh Farahani (A propos d'Elly, Paterson) ou encore Denis Lavant. Adapté du roman du même nom par Pit Agarmen (pseudonyme de l'auteur français Martin Page), La Nuit a dévoré le monde sortira le 7 mars en France. Il est dévoilé avant cela en avant première au Festival de Gérardmer. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Découvrez les premières images du film dans notre galerie.

