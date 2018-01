BERLINALE 2018: nouveaux ajouts en compétition et hors compétition

Des nouveaux films ont été ajoutés en compétition et hors compétition lors de la prochaine Berlinale.

Deux nouveaux films rejoignent la compétition: il s'agit de Season of the Devil du Philippin Lav Diaz et de Museo du Mexicain Alonso Ruizpalacios. Season of the Devil est un film musical dont nous vous dévoilions les premières images ici. Museo est un drame qui met en scène entre autres Gael García Bernal.

Hors compétition: 7 Days in Entebbe, un thriller sur une prise d'otages dans un avion par le Brésilien José Padilha avec Rosamund Pike et Daniel Brühl, Unsane, un film d'horreur signé Steven Soderbergh avec Claire Foy et Juno Temple ainsi que Aga, drame du Bulgare Milko Lazaro.

En séances Berlinale Speciale, sont sélectionnés The Happy Prince de et avec Rupert Everett dans la peau d'Oscar Wilde, Becoming Astrid de Pernille Fischer Christensen, biopic consacré à l'auteure Astrid Lindgren, The Interpreter, drame du Slovaque Martin Sulik ainsi que trois documentaires: AMERICA Land of the FreeKS de Ulli Lommel, RYŪICHI SAKAMOTO: async AT THE PARK AVENUE ARMORY de Stephen Nomura Schible et Usedom – Der freie Blick aufs Meer de Heinz Brinkmann

La sélection sera complétée ultérieurement. La Berlinale sera à suivre en direct sur FilmDeCulte du 15 au 25 février.

Source: Berlinale

Jill Holleville

