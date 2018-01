DIE TOMORROW: 1res images du nouveau film très intrigant du Thaïlandais Nawapol Thamrongrattanarit

A Bangkok, 6 personnes vont mourir demain. Elles n'ont aucune idée de leur sort. Le film explore leur dernier jour sur terre...

Voici le pitch de Die Tomorrow, le nouveau film du Thaïlandais Nawapol Thamrongrattanarit. Nous vous avions présenté le cinéaste à l'occasion de son premier long métrage, 36, couronné à Busan. Il a depuis confirmé avec l'ovni Mary is Happy, Mary is Happy. Die Tomorrow vient d'être sélectionné à la Berlinale, dans la section Forum.

Découvrez des premières images de Die Tomorrow dans notre galerie.

Source

Source: Jarinporn Joonkiat

