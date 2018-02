Festival de Gérardmer: The Lodgers

Lodgers (The)

Irlande, 2017

De

Durée : 1h33

Un frère et sa soeur sont liés par un terrible secret qui les contraint à ne jamais quitter la maison recluse que leurs parents décédés leur ont laissée en héritage. Un jeune homme va bientôt faire voler cette situation en éclats.

MAISON TEMOIN

Une cloche qui retentit à minuit ! Des vieilles tombes dans les bois ! Un étang et ses murmures, des candélabres dans la pénombre, des escaliers parcourus en grande robe blanche ! The Lodgers, second long métrage de l'Irlandais Brian O'Malley après Let Us Prey, joue à fond la carte du décorum horrifique classique. Cela fonctionne très bien, au point qu'on a parfois le pressentiment que des wagonnets de la maison hantée de Disneyland vont surgir d'un sombre recoin du manoir (le film a, pour anecdote, été tourné à Loftus Hall, une maison irlandaise qu'on dit authentiquement hantée).

Si l'imagerie maîtrisée de The Lodgers est classique, ses références le sont aussi et sur le film plane l'ombre d'Edgar Allan Poe, cité au bord de l'eau et présent le temps de quelques clins d’œil (les rideaux flottants d'une fenêtre ouverte et des créatures sans yeux inviteraient presque Bonnie Tyler dans le tableau). Secrets du passé, damnation et suicides, héroïne persécutée, The Lodgers suit le genre à la lettre. Mais la personnalité du film percera t-elle à un moment ou à un autre ? The Lodgers coche les cases consciencieusement mais, à l'image de dialogues explicatifs trop présents, on aimerait parfois que le film, appréciable au demeurant, respire davantage et lâche prise. Il y a un vrai savoir-faire dans ce long métrage, mais aussi un manque de caractère.