FESTIVAL DE CANNES 2018: la sélection de l'ACID dévoilée

La sélection de l'ACID, section parallèle du Festival de Cannes, a été dévoilée. L'an passé, ce sont des films tels que Belinda de Marie Dumora, Coby de Christian Sonderegger ou Kiss & Cry de Chloé Mahieu et Lila Pinell qui avaient été sélectionnés. Nous reviendrons prochainement en détails sur les films retenus pour cette nouvelle édition. En attendant, découvrez ces longs métrages ci-dessous !

L'Amour debout, Michaël Dacheux (France)

Bad Bad Winter, Olga Korotko (Kazakhstan)

Cassandro the Exotico, Marie Losier (France)

Dans la terrible jungle, Caroline Capelle & Ombline Ley (France)

Il se passe quelque chose, Anne Alix (France)

Seule à mon mariage, Marta Bergman (Belgique)

Thunder Road, Jim Cummings (États-Unis)

Un violent désir de bonheur, Clément Schneider (France)

Nous, les coyotes, Hanna Ladoul & Marco La Via (États-Unis)

Acid Trip : Portugal

Verao danado, Pedro Cabeleira

Terra Franca, Leonor Teles

Colo, Teresa Villaverde

Source: ACID

