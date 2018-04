QUINZAINE DES REALISATEURS 2018: la sélection dévoilée

La sélection de la Quinzaine des Réalisateurs vient d'être annoncée ce jeudi ! Retrouvez ci-dessous les longs métrages retenus, en attendant notre dossier complet.

Amin, Philippe Faucon

Carmen y Lola, Arantxa Echevarria

Climax, Gaspar Noé

Cómprame un revólver, Julio Hernández Cordón

Les Confins du monde, Guillaume Nicloux

El moroarrebatador (The Snatch Thief), Augustìn Toscano

En liberté!, Piere Salvadori

Joueurs (Treat Me Like Fire), Marie Monge

Leave No Trace, Debra Granik

Les silencios, Beatriz Seigner

Ming wang xing shi ke (The Pluto Moment), Ming Zhang

Mandy, Panos Cosmatos

Mirai (Mirai ma petite soeur), Mamoru Hosoda

Le Monde est à toi, Romain Gavras

Pajaros de verano (Birds of Passage – Les Oiseaux de passage), Ciro Guerra & Cristina Gallego - ouverture

Petra, Jaime Rosales

Samouni Road, Stefano Sanova

Teret (The Load), Ognjen Glavonic

Troppa grazia, Gianni Zanasi- cloture

Waldi (Dear Son – Mon cher enfant), Mohamed Ben Attia

Source: Quinzaine des Réalisateurs

