DÉCÈS: Choi Eun-Hee (1926-2018)

L'actrice et réalisatrice coréenne Choi Eun-Hee est décédée. Choi Eun-Hee fait sa première apparition au cinéma dès la fin des années 40. En 1954, elle épouse le réalisateur Shin Sang-Ok dont elle deviendra la muse. Parmi leurs collaborations marquantes qui vont du mélodrame au film fantastique, citons Une fleur en enfer, To the Last Day, A College Woman’s Confession, A Sister’s Garden, Dongsimcho, A Romantic Papa, Madam White Snake, Evergreen Tree, L’Invité de la chambre d’hôte et ma mère, L’Arche de Chasteté, Le Riz, Samryong le muet, Phantom Queen, Women of Yi Dynasty ou Sogum.

On peut voir également l'actrice chez Lee Yong-Min (A Happy Day of Jinsa Maeng) ou Kim Ki-young (l'omnibus Woman). Sa carrière, qui s'étend jusqu'aux années 80, a connu un coup d'arrêt lorsqu'elle est enlevée par la Corée du nord, sur ordre de Kim Jong-Il. Shin Sang-Ok sera également enlevé, Kim ayant pour but de leur faire tourner leurs films en Corée du nord. Il ne réussiront à s'enfuir qu'en 1986. Elle co-réalise deux films en 1987, dont Le Calice. Grande star en Corée, Choi Eun-Hee avait 92 ans.