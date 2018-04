PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE: 1re image du nouveau Christophe Honoré en compétition à Cannes

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite. ..

Voici le pitch de Plaire, aimer et courir vite, le nouveau long métrage du réalisateur français Christophe Honoré. Les deux rôles principaux sont tenus par Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamps. Plaire, aimer et courir vite a été sélectionné en compétition au Festival de Cannes. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de Plaire, aimer et courir vite ont dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie. La sortie de Plaire, aimer et courir vite est prévue pendant le festival, le 10 mai.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !