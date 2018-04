FUGUE: 1res images du nouveau Agnieszka Smoczyńska sélectionné à la Semaine de la Critique

Alicja a perdu la mémoire et elle ignore comment elle en est arrivée là. En deux ans, elle parvient à se reconstruire : changée, indépendante, loin de chez elle. Elle ne souhaite pas se remémorer le passé. Alors, quand sa famille la retrouve, elle est contrainte d’endosser le rôle de mère, de fille et de femme, entourée de personnes qui semblent être de parfaits étrangers. Que reste-t-il lorsqu’on oublie que l’on a aimé quelqu’un ? Est-ce nécessaire de se souvenir du sentiment amoureux pour être heureux ?

Voici le pitch de Fugue, le nouveau long métrage de la réalisatrice polonaise Agnieszka Smoczyńska. Smoczyńska a été révélée par le Festival de Sundance qui avait sélectionné son premier film, le film musical et horrifique The Lure. Fugue vient d'intégrer la compétition de la Semaine de la Critique. Retrouvez les films retenus en cliquant ici.

Des premières images de The Lure ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

