SEMAINE DE LA CRITIQUE 2018: la sélection dévoilée

La sélection de la Semaine de la Critique a été dévoilée. Celle-ci se déroulera du 9 au 17 mai. Nous reviendrons prochainement en détails sur les films retenus. Découvrez la sélection ci-dessous !

Compétition

Chris the Swiss, Anja Kofmel (Suisse)

Diamantino, Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt (Portugal)

Un jour, Zsófia Szilágyi (Hongrie)

Fugue, Agnieszka Smoczyńska (Pologne)

Woman at War, Benedikt Erlingsson (Islande)

Sauvage, Camille Vidal-Naquet (France)

Sir, Rohena Gera (Inde)

Séances spéciales

Wildlife, Paul Dano (États-Unis) - ouverture

Guy, Alex Lutz (France) - clôture

Nos batailles, Guillaume Senez (France)

Shéhérazade, Jean-Bernard Marlin (France)

Programme courts: La Chute, Boris Labbé (France) + Third Kind, Yorgos Zois (Grèce) + Ultra pulpe, Bertrand Mandico

Le site officiel

