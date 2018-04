BOX-OFFICE US: Dwayne Johnson et "Rampage" en demi-teinte

Rampage - Hors de contrôle, nouveau blockbuster mettant en scène Dwayne Johnson, a pris (d'un cheveu) la tête du box-office américain ce weekend. Mais ses 34.5 millions de dollars récoltés dans plus de 4000 salles, pour un budget estimé à 120 millions de dollars, ne constituent pas pour autant un démarrage en fanfare. Bonne affaire en revanche pour le film d'horreur Action ou vérité qui, alors qu'il n'a coûté que 3.5 millions de dollars, a déjà rapporté 19 millions.

Autre succès horrifique, Sans un bruit avec Emily Blunt résiste bien (-35.1%) après son excellent premier weekend. Le film frôle déjà les 100 millions de dollars alors que son budget est inférieur à 20 millions. Ready Player One est loin du compte aux États-Unis: le nouveau Spielberg n'en est qu'à 114.6 millions en 3 semaines alors qu'il a coûté 175 millions.

