DÉCÈS: R. Lee Ermey (1944-2018)

L'acteur américain R. Lee Ermey est décédé. Visage familier du cinéma américain, R. Lee Ermey fait quelques apparitions (notamment dans Apocalypse Now) avant d'être immortalisé par Stanley Kubrick pour son rôle dans Full Metal Jacket. Il s'illustre ensuite dans Mississippi Burning d'Alan Parker, Sommersby de Jon Amiel ou Body Snatchers d'Abel Ferrara.

On peut voir Ermey dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? de Peter Segal, Leaving Las Vegas de Mike Figgis ou Seven de David Fincher pour des petits rôles. Il s'illustre dans La Dernière marche de Tim Robbins et Fantômes contre fantômes de Peter Jackson. Il prête sa voix au colonel de Toy Story et ses deux suites. L'acteur joue dans le thriller Salton Sea de D.J. Caruso et les films d'horreur Willard de Glen Morgan et Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel. Il apparaît une dernière fois au cinéma dans la comédie Voisins du troisième type. R. Lee Ermey avait 74 ans.