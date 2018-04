3 VISAGES: 1res images du nouveau Jafar Panahi en compétition à Cannes

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale...

Voici le pitch de 3 visages, le nouveau film de l'Iranien Jafar Panahi (Taxi Téhéran). 3 visages a été sélectionné en compétition au Festival de Cannes. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de 3 visages ont dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie. La sortie de 3 visages est prévue juste après le festival, le 6 juin.

