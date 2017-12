BERLINALE 2018: les affiches officielles dévoilées

Les affiches officielles de la prochaine Berlinale ont été dévoilées. Et les ours envahissent une fois de plus la ville... Découvrez ces affiches dans notre galerie !

La Berlinale aura lieu du 15 au 25 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. Les premiers titres de la compétition ont été dévoilés, ainsi qu'une partie des sections Panorama et Génération.

Retrouvez nos pronostics sur la sélection en cliquant ici !

Source Berlinale

Jill Holleville

