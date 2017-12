BOX-OFFICE FRANCE: "Star Wars" en très net recul

Star Wars : Les Dernier Jedi a réalisé le meilleur démarrage de l'année avec 2.510.462 entrées dans plus de 1000 salles (!). Mais le blockbuster omniprésent est en très net recul par rapport au précédent chapitre qui avait tutoyé les 4 millions d'entrées en première semaine il y a deux ans (3.8 millions d'entrées). Le Crime de l'Orient Express débute très correctement avec 351.400 spectateurs dans 384 salles. Coup de froid en revanche sur La Deuxième étoile: 161.366 entrées pour la comédie française contre plus de 450.000 entrées pour le premier volet.

Carton outre-Atlantique, la comédie Girls Trip fait des débuts en demi-teinte avec 60.035 entrées dans 125 salles. Le film d'animation Drôles de petites bêtes a bien du mal à exister pour le moment avec 48.816 entrées dans 267 salles.

Du côté des anciennes sorties, Coco franchit les 2 millions d'entrées en 3e semaine. Gadin pour Bienvenue à Suburbicon de George Clooney qui chute de 55.3% alors qu'il gagne quelques copies (147.593 entrées).

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !