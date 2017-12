En cette belle journée d'été, Nazuna, discrète collégienne, décide de défier ses deux amis Norimichi et Yusuke lors d'une course de natation. Le vainqueur assistera à ses cotés au feu d'artifice de la soirée. C’est Yusuke qui remporte la course mais entre temps, Norimichi découvre le secret de Nazuna. Obligée de déménager en raison du divorce de ses parents, la jeune fille cherche à fuir. Et si Norimichi pouvait changer le destin de cette journée ?

Voici le pitch de Fireworks, un anime japonais co-réalisé par Akiyuki Shinbo et Nobuyuki Takeuchi (qui a auparavant été animateur chez Ghibli). Fireworks sortira en France dès début 2018, le 3 janvier.

Sa bande annonce a été dévoilée. Découvrez-la en cliquant ci-dessus.

