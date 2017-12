Chaque jour, des ouvriers syriens construisent un gratte-ciel dans le ciel de Beyrouth. Chaque nuit, un couvre-feu leur impose de s’enfoncer dans leurs entrailles de ciment. Au même moment, la guerre détruit leurs maisons, en Syrie. Peu à peu, les sons et les images de destruction et de reconstruction se mélangent dans une cacophonie onirique : un essai éblouissant sur le sens d’une vie en exil...

Voici le pitch de Taste of Cement, réalisé par le Syrien Ziad Kalthoum. Cet excellent documentaire, primé cet automne au Festival de la Roche-sur-Yon, sort en salles le 3 janvier

Une bande annonce de Taste of Cement a été dévoilée

