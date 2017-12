FIGLIA MIA: 1res images du nouveau Laura Bispuri en compétition à la Berlinale

Vittoria, 10 ans, vit divisée entre ses deux mères. Il y a Tina, une mère aimante qui vit avec elle une relation fusionnelle, Angelica, une femme fragile et instinctive à la vie désordonnée. Brisées par le pacte secret qui les lie depuis la naissance de leur enfant, les deux femmes rivalisent pour amour elle. Vittoria va vivre un été de questionnements, de peurs, de découvertes, mais aussi d'aventures. Un été après lequel rien ne sera plus comme avant.

Voici le pitch de Fliglia mia, nouveau long métrage de l'Italienne Laura Bispuri (Vierge sous serment). A l'affiche: Alba Rohrwacher et Valeria Golino. Fliglia mia figure parmi les premiers titres annoncés en compétition à la prochaine Berlinale.

Des premières images de Figlia mia ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

