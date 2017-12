ALONG WITH THE GODS: 1res images du carton coréen au box-office

Kim Ja-Hong, qui vient de décéder, est accompagné dans l'au-delà par Gang Rim, un ange de la mort, afin d'y être jugé.

Voici le pitch de Along with the Gods: The Two Worlds, nouveau long métrage du Coréen Kim Yong-Hwa (Mr Go). Ce drame fantastique caracole actuellement en tête du box-office coréen. Il est adapté du manhwa (bande dessinée coréenne) signé Joo Ho-Min.

Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

