BERLINALE 2018: la sélection Génération dévoilée

Une partie de la sélection de la section Génération de la Berlinale, regroupant des films sur des jeunes protagonistes et s'adressant à un public jeune (mais pas seulement) a été dévoilée. Parmi les films retenus, la découverte indonésienne The Seen and the Unseen de Kamila Andini, le Français Allons enfants de Stéphane Demoustier, ainsi que des films de réalisatrices et réalisateurs venus du Kenya, de Colombie, de Suède, d'Israël, de Brésil ou de Turquie. Découvrez la sélection ci-dessous.

Generation 14plus

303, Hans Weingartner (Allemagne)

Cobain, Nanouk Leopold (Pays-Bas)

Danmark, Kasper Rune Larsen (Danemark)

Güvercin, Banu Sıvacı (Turquie)

Les Faux tatouages, Pascal Plante (Canada)

Para Aduma, Tsivia Barkai (Israël)

Unicórnio, Eduardo Nunes (Brésil)

Virus Tropical, Santiago Caicedo (Colombie)

Generation Kplus

Allons enfants, Stéphane Demoustier (France)

The Incredible Story of the Giant Pear, Philip Einstein Lipski, Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam (Danemark)

My Giraffe, Barbara Bredero (Pays-Bas)

El día que resistía, Alessia Chiesa (Argentine)

Gordon och Paddy, Linda Hambäck (Suède)

Les Rois mongols, Luc Picard (Canada)

The Seen and Unseen, Kamila Andini (Indonésie)

Supa Modo, Likarion Wainaina (Kenya)

La Berlinale, qui sera à suivre en direct sur FilmDeCulte, aura lieu du 15 au 25 février. Retrouvez nos pronostics en cliquant ici.

Source Berlinale

Jill Holleville

