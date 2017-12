OSCARS 2018: la présélection des meilleurs maquillages et coiffures

La présélection pour l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures a été dévoilée. 7 candidats restent en course, 3 seront nommés. Ces nominations seront dévoilées le 23 janvier. Lors de la dernière cérémonie, c'est Suicide Squad qui a été sacré, devant Mr Ove et Star Trek : Sans limites.

Découvrez les finalistes ci-dessous.

“Bright”

“Confident royal”

“Les Gardiens de la galaxie Vol. 2”

“Ghost in the Shell”

“Les Heures sombres”

“Moi, Tonya”

“Wonder”

