FESTIVAL DE GERARDMER 2018: votez pour votre Grand Prix préféré !

Le Festival du Film Fantastique de Gérardmer fête sa 25e édition. A cette occasion, les internautes et festivaliers sont invités à voter pour leur Grand Prix préféré. Le gagnant du sondage sera projeté au festival. Vous pouvez voter en cliquant ici.

Pour mémoire, voici les Grands Prix de ces 25 éditions:

1994: Jiang Hu, La Mariée aux cheveux blancs, Ronny Yu (Hong Kong)

1995: Créatures célestes, Peter Jackson (Nouvelle Zélande)

1996: Le Jour de la bête, Alex de la Iglesia (Espagne)

1997: Scream, Wes Craven (Etats-Unis)

1998: Le Loup-garou de Paris, Anthony Waller (Luxembourg)

1999: Cube, Vincenzo Natali (Canada)

2000: Hypnose, David Koepp (Etats-Unis)

2001: Thomas est amoureux, Pierre-Paul Renders (Belgique)

2002: Fausto 5.0, Isidro Ortiz, Alex Ollé et Carlos Padrissa (Espagne)

2003: Dark Water, Hideo Nakata (Japon)

2004: 2 soeurs, Kim Jee-Woon (Corée du sud)

2005: Trouble, Harry Cleven (Belgique)

2006: Isolation, Billy O'Brien (Irlande)

2007: Norway of Life, Jens Lien (Norvège)

2008: L'Orphelinat, Juan Antonio Bayona (Espagne)

2009: Morse, Tomas Alfredson (Suède)

2010: The Door, Anno Saul (Allemagne)

2011: Bedevilled / Blood Island, Jang Cheol-Soo (Corée du sud)

2012: Babycall, Pal Sletaune (Norvège)

2013: Mama, Andrés Muschietti (Etats-Unis)

2014: Miss Zombie, Sabu (Japon)

2015: It Follows, David Robert Mitchell (Etats-Unis)

2016: Bone Tomahawk, S. Craig Zahler (Etats-Unis)

2017: Grave, Julia Ducourneau (France)

La sélection du festival sera dévoilée prochainement. Retrouvez nos pronostics en cliquant ici !

Nathalie Dauverchain

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !