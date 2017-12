UNICORNIO: 1res images d'un drame brésilien sélectionné à la Berlinale

Une jeune fille et sa mère attendent le retour du père dans leur maison rustique. L'irruption d'un inconnu risque de tout changer...

Voici le pitch de Unicórnio, réalisé par le Brésilien Eduardo Nunes. Unicórnio sera projeté à la prochaine Berlinale, où il a été sélectionné dans la section Génération. Retrouvez cette sélection en cliquant ici.

Des premières images intrigantes ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Jill Holleville

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !