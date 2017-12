OSCARS 2018: la présélection pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux

Vingt longs métrages ont été présélectionnés il y a une douzaine de jours en vue de l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Ils ne sont plus que 10. Et à l'arrivée, il n'en restera plus que cinq. Le successeur du Livre de la jungle, lauréat en début d'année, se trouve parmi ces films.

Les nominations définitives seront dévoilées le 23 janvier. Découvrez les dix prétendants ci-dessous:

“Alien: Covenant”

“Blade Runner 2049”

“Dunkerque”

“La Forme de l'eau”

“Les Gardiens de la galaxie Vol. 2”

“Kong: Skull Island”

“Ojka”

“La Planète des singes : Suprématie”

“Star Wars: les derniers Jedi”

“Valerian et la cité aux mille planètes”

