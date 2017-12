MADAME HYDE: une affiche surprenante pour l'ovni avec Isabelle Huppert

Une timide professeur de physique est méprisée par ses élèves et ses collègues dans un lycée professionnel de banlieue. Un jour, elle est foudroyée et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse...

Voici le pitch de Madame Hyde, comédie fantastique réalisée par Serge Bozon. Isabelle Huppert joue le rôle principal de cet ovni pour lequel elle a reçu le prix d'interprétation au dernier Festival de Locarno. Madame Hyde sortira le 28 mars en France. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

Une surprenante affiche a été dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie.

