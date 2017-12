BOX-OFFICE FRANCE: "A Ghost Story" brille aux 1res séances Paris, vers un méga-bide pour Kev Adams ?

Plus grosse sortie de la semaine à Paris, La Promesse de l'aube avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Niney prend la tête du classement avec 1844 entrées dans 21 salles. Le remake de Jumanji est distancé avec 1103 entrées dans 18 salles. Le film d'animation Ferdinand complète le podium avec 848 entrées dans 16 salles.

La comédie Garde alternée avec Didier Bourdon et Isabelle Carré ne fait pas d'étincelles avec 584 spectateurs dans 14 salles, en attendant le score sur l'ensemble du pays. Belle moyenne par copie pour A Ghost Story, qui attire 481 spectateurs dans 9 salles seulement. Tout là-haut avec Kev Adams semble se diriger vers un nouveau bide pour l'humoriste après Gangsterdam: seulement 262 spectateurs dans 14 salles. Pour comparaison, sans tête d'affiche, The Florida Project attire 525 spectateurs dans le même nombre de salles.

Source Rentrak France

