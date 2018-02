BERLINALE 2018: gros plan en images sur la compétition

La 68e édition de Berlinale débute ce jeudi et durera jusqu'au 25 février. Elle sera à suivre comme chaque année sur FilmDeCulte. 19 films figurent en compétition pour succéder au film hongrois Corps et âme, la romance fantastique de Ildiko Enyedi couronnée l'an passé. Nous vous proposons un gros plan en images sur la compétition. Rendez-vous dans notre galerie !

Retrouvez la compétition complète ci-dessous, ainsi que notre dossier spécial ici et notre focus sur les 20 films de la Berlinale à surveiller là !

3 jours à Quiberon, Emily Atef (Allemagne)

Season of the Devil, Lav Diaz (Philippines)

Damsel, David Zellner & Nathan Zellner (États-Unis)

T'inquiète pas, il n'ira pas loin à pied, Gus Van Sant (États-Unis)

Dovlatov, Alexey German Jr. (Russie)

Eva, Benoit Jacquot (France)

Figlia mia, Laura Bispuri (Italie)

Las Herederas, Marcelo Martinessi (Paraguay) - premier film

In den Gängen, Thomas Stuber (Allemagne)

L'Île aux chiens, Wes Anderson (Royaume-Uni)

Pig, Mani Haghighi (Iran)

Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, Philip Gröning (Allemagne)

Museo, Alonso Ruizpalacios (Mexique)

La Prière, Cédric Kahn (France)

The Real Estate, Måns Månsson & Axel Petersén (Suède)

Touch Me Not, Adina Pintilie (Roumanie) - premier film

Transit, Christian Petzold (Allemagne)

Mug, Małgorzata Szumowska (Pologne)

Utøya 22. juli, Erik Poppe (Norvège)

Jill Holleville

