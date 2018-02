BOX-OFFICE FRANCE: "Black Panther" en fanfare aux 1res séances Paris

Black Panther n'a pas manqué ses débuts aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le blockbuster a rassemblé 3236 spectateurs dans 19 salles. Plus grosse sortie de la semaine avec 23 copies, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson fait des débuts solides avec 1652 spectateurs. Le podium est complété par la comédie Le Retour du héros avec Jean Dujardin avec 1526 entrées dans 17 salles.

Bon démarrage également pour L'Apparition de Xavier Giannoli, avec 1130 entrées dans 21 salles. Parmi les plus petites sorties, Wajib, l'invitation au mariage de Annemarie Jacir (lire notre entretien) rassemble 161 spectateurs dans 5 salles, tandis que Finding Phong débute doucement avec 28 entrées dans 2 salles.

Source Rentrak France

