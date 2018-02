Finding Phong

Phong, benjamine d’une famille de six enfants, a grandi dans une petite ville au centre du Vietnam. Depuis son plus jeune âge, elle s’est toujours considérée comme une fille prise au piège dans un corps de garçon. Lorsqu’à vingt ans elle rejoint Hanoi pour entrer à l’université, elle découvre qu’elle n’est pas l’unique personne à vivre cela. Caméra au poing, Phong décide alors de vivre en accord avec elle-même et amorce une métamorphose qui l’amène à affronter les peurs de sa famille, à éprouver la valeur de ses amis, puis à découvrir, telle une adolescente, les jeux de séduction et la sexualité… Le film accompagne Phong au plus près jusqu’à son ultime décision : doit-elle subir une opération chirurgicale de réattribution sexuelle ?

AVEC MOI-MÊME

"C'est mon journal filmé, et j'espère que personne ne le verra". C'est ce qu'explique Phong, jeune Vietnamienne qui entame une réassignation sexuelle et dont Finding Phong raconte l'histoire. Les documentaristes Phuong Thao Tran et Swann Dubus s'effacent d'abord et laissent Phong se confier à la caméra qu'elle manipule elle-même, le film prenant alors la forme d'un journal intime sans autre filtre que le montage. Phong se sent maudite, et ce début éprouvant témoigne de la détresse d'une personne qui "veut être moi". Les cinéastes effectuent, l'air de rien, un geste politique qui n'est pas si évident en laissant la première concernée témoigner de son quotidien. La caméra sert parfois de substitut à l'incommunicable, à l'image de ces séquences où Phong écoute sa mère au téléphone mais ne lui répond que devant la caméra.

Finding Phong, en changeant peu à peu de voix narrative, prend du recul tandis que Phong poursuit son processus de réattribution. Le film fait état de la violence des opinions non-sollicitées : un camarade qui explique à Phong d'accepter le corps donné par son créateur, une mère qui assure bien à Phong qu'elle souffrira. Pendant ce temps, Phong soigne et maquille les marionnettes du théâtre dans lequel elle travaille. Le documentaire poursuit son chemin, entre pudeur et forme d'exhibitionnisme, et du journal très intime émerge peu à peu une vraie dimension pédagogique. Au-delà du précieux portrait de Phong, le film dessine en creux les contradictions d'une société - à l'image du vieux père de Phong d'un étonnant progressisme. On a le sentiment de tenir la main de Phong dans ce récit sensible et rare. Avec humilité, Finding Phong fait pourtant partie de ces films qui participent à changer le monde: le documentaire a été montré aux députés qui étaient en train de réfléchir à une loi permettant aux transgenres de modifier leur identité sur leurs papiers ; loi qui a ensuite été votée.