James est le seul à connaître l'émission de télévision pour enfants Les Aventures de Brigsby Bear, avec laquelle il a grandi. Surprotégé par des parents qui l'ont toujours tenu écarté des "dangers" du monde moderne, son univers est totalement chamboulé lorsqu'il apprend l'annulation de sa série fétiche. James se lance alors le défi de finir l'histoire par ses propres moyens, et, en devenant le nouvel auteur de Brigsby Bear, se reconnecte petit à petit à un monde qu'il ignorait : le nôtre.

Premier film de Dave McCary, Brigsby bear réunit un cast prestigieux autour de Kyle Mooney, Mark Hamill, Greg Kinnear, Claire Danes ou encore Andy Samberg.

Avant Brigsby bear, Dave McCary a réalisé plusieurs épisodes d'un célèbre show américain. Duquel d'agit-il?

- In Living color

- Saturday Night Live

- The Tonight show

BRIGSBY BEAR de Dave McCary, édité par Sony Pictures Home Entertainment, disponible maintenant en VOD sur CANALVOD.

