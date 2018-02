HIGH LIFE: 1re image du nouveau Claire Denis avec Robert Pattinson

L'histoire d'un groupe de criminels expérimentés condamnés par la justice. Sur leur temps d'emprisonnement, ils acceptent de participer à une mission spatiale gouvernementale, vouée à l'échec, dont l'objectif est de trouver des sources d'énergie alternatives, et de prendre part à des expériences de reproduction...

Voici le pitch de High Life, le nouveau long métrage de la réalisatrice française Claire Denis. A l'affiche de ce film de science-fiction: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth ou encore Patricia Arquette. High Life n'a pas encore de date de sortie française.

Une première image vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.



