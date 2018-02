BOX-OFFICE FRANCE: "Cinquante nuances" leader en baisse, flop pour Eastwood

Cinquante nuances plus claires, troisième volet de la franchise érotique, a logiquement pris la tête du classement au box-office français de la semaine. Le film démarre très bien avec 1.2 million de spectateurs, mais poursuit sa chute après les 2.1 millions du premier volet et les 1.6 million du second épisode. Malgré son bon démarrage (751.040 entrées dans 526 salles), Le Labyrinthe : le remède mortel est lui aussi le moins bon score de la série (900.000 entrées pour la première semaine du premier épisode, 1.2 million pour le second). Le 15:17 pour Paris de Clint Eastwood, accompagné d'une très mauvaise rumeur, ne décolle pas avec 204.845 entrées dans plus de 400 salles.

Belle performance en revanche pour Jusqu'à la garde. Porté par la presse, le film attire 122.946 spectateurs dans 135 salles. La moyenne par copie de Cro Man est, elle, très faible: 191.950 spectateurs dans plus de 500 salles. Tout le contraire de Ni juge, ni soumise, qui brille avec 31.110 spectateurs dans 28 salles seulement.

Du côté des anciennes sorties, Pentagon Papers de Spielberg devrait franchir le million ces prochains jours (978.336 entrées en 3 semaines). 3 Billboards, les panneaux de la vengeance franchit les 500.000 entrées en un mois (572.642 entrées). Les Heures sombres frôle les 700.000 entrées en 6 semaines (699.139 entrées).

